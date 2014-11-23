2 year warranty
Discontinued
Professional DJ Headphones
Created in collaboration with 5-time world's best DJ award winner, Armin van Buuren, the A1PRO headphones are made for the electronic music life. On the move or by the mixing desk these headphones will add power and vibrance to every tune.
Professional DJ headphones
On-ear
Soft ear cushions
Flat folding
High powered 40-mm (1.6") neodymium drivers, engineered for 2500mW of power deliver clear, dynamic and distortion-free music even at high volumes or with high audio input power.
A closed-back architecture maximises bass and helps you listen to your music as loud as you want without leaking, while supra-aural cushions seal the gap between your ears and the headphones for superior sound isolation.
Enjoy greater freedom of movement with a 1.4-m-long cable with a coiled section that can extend to 1.8 m. The coil also reduces the strain on parts caused by pulling, while providing extra extension without the tangled mess of cables.
4.2
of 5
13
Reviews
92%
recommend this product
Stephanie123
23/11/2014
Nederland
Deze headphone heeft tot in detail gedacht aan de kwaliteit van zijn output en gebruiksvriendelijkheid.
Tijdens het beluisteren van muziek neemt men werkelijk alle facetten (verschillende instrumenten/klanken/gezangen) van het nummer in detail waar. Ook tijdens het bekijken van een film plaatst dit je in het centrum van de beleving. Het design is strak en zo ontworpen dat ook praktisch de headphone mooi aansluit op het hoofd en isolerend werkt voor storende geluiden van buitenaf. De headphone is gemakkelijk mee te nemen gezien de armen roteerbaar zijn, de kabel afneembaar en zelfs te vervangen is. Een voordeel gezien de kabel bij mij in het verleden soms stuk ging. De headphone is ontworpen voor DJ's waardoor de kwaliteit van de output en de gebruiksvriendelijkheid zeer hoog liggen, waar ook de gewone muziekliefhebber voluit van kan genieten.
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This review was made for A1PRO Professional DJ headphones
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Martin83
15/10/2014
Deutschland
Super Kopfhörer
Ich habe seit kurzem die neuen Kopfhörer Philips A1-Pro. Und ich bin sehr begeistert von ihnen. Sie haben einen Frequenzbereich bis 23000 Hz und eine maximale Leistung von 2500 mW. Sie kommen in einer schicken schwarzen Verpackung daher, wo schon das Auspacken sehr viel Spaß macht. Designtechnisch wirken sie sehr schlicht, aber das ist ja in der heutigen Zeit auch der Trend. Je nachdem auf welcher Seite man das Abspielgerät verwendet, kann das Kabel am linken oder rechten Lautsprecher angeschlossen werden. Es ist also nicht nötig, die Kopfhörer zu drehen. Zusätzlich zum normalen Klinkenstecker gibt es noch einen Adapter auf 6,3mm Klinke. Beide Stecker sind vergoldet und wirken dadurch sehr hochwertig. Das Kabel hat eine Länge von 1,4m und kann bei ziehen auf 1,8m verlängert werden. Der Kopfhörerbügel ist aus Plastik und oben, wo er auf dem Kopf aufliegt, gepolstert. Am Anfang hatte ich das Gefühl, dass die Form sehr eng ist, aber beim längeren Tragen hat sich dies nicht bestätigt. Es sieht auf dem ersten Blick recht instabil aus (vor allem an den Drehpunkten), aber bei Verwendung ist davon nichts zu merken. Es gibt kein Knacken oder ähnliches. Die Bügel sind beidseitig verstellbar. Auf einer entsprechenden Skala kann man, sofern man seine Maße weiß, sehr leicht seine persönlich richtige Größe einstellen. Des Weiteren sind die Kopfhörer auch längs schwenkbar, sodass für jeden Kopf und für jede Bedürfnisse die richtige Form gefunden werden kann. Die Kopfhörermuscheln selbst sind sehr weich und dadurch bequem zu tragen. Sie liegen gut am Kopf an und schotten die Ohren von der Außenwelt hab, sodass es beim Hören keine störenden Hintergrundgeräusche gibt. Zusätzlich sind die Polster austauschbar. Der Klang der Kopfhörer ist sehr gut. Auch bei sehr lauten Tönen gibt es kein Krächzen oder Verzerren und die Bässe machen wirklich Spaß. Ich habe die Kopfhörer jetzt schon Zuhause an der Anlage und unterwegs am Handy getestet und bin wirklich begeistert und würde die Kopfhörer sofort weiter empfehlen. Für unterwegs sind die Muscheln noch klappbar, sodass sie wunderbar zu transportieren sind.
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This review was made for A1PRO Professionelle DJ-Kopfhörer
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Calavero
28/09/2014
Deutschland
Nichts zu meckern..
Verpackung Lieferumfang Der A1-Pro wird in einer kleinen Box geliefert. Die Klappe ist im Inneren mit Schaumstoff ausgekleidet, sodass der Kopfhörer während des Transports fest in der dafür vorgesehenen Position verbleibt. Die Verpackung ist also auch weiterhin zum Transportieren bestens geeignet. Neben dem Kopfhörer befinden sich noch das ca. 1,5 m lange Anschlusskabel mit 3,5mm Klinkenstecker in der Verpackung sowie ein Adapter auf den großen Klinkenstecker. Das Kabel hat kurz vor dem Anschluss ins Gerät noch eine Spirale, sodass das Kabel auch noch etwas flexibler in Punkto Länge ist. Der Stecker in den Kopfhörer kann an beiden Hörmuscheln eingesteckt werden, je nach dem ob man das Kabel lieber auf der rechten oder der linken Seite mag. Den Stecker kann man nur in einer bestimmten Position in die Hörmuschel einführen, wenn dann der Stecker gedreht wird ist er somit "gesichert" und kann nicht aus dem Gerät rutschen. Design und Tragekomfort Der Kopfhörer ist aus Plastik und schlicht im Design, wirkt aber trotzdem recht hochwertig und gut verarbeitet. Der Bügel ist mit knapp 3 cm Breite angenehm schmal und kann an beiden Seiten problemlos auf die gewünschte Größe eingestellt werden. Hierbei sehr hilfreich die auf beiden Seiten des Bügels aufgedruckten Skalen, sodass die Größe jederzeit einfach wieder eingestellt werden kann. Innen ist der Bügel noch mit einem Polster versehen, dass der Bügel nicht am Kopf reibt. Der Bügel kann auch an beiden Seiten, Richtung Ohrmuscheln, in zwei Stufen "abgeknickt" werden, sodass jeder eine bequeme Einstellung finden müsste. Die Ohrmuscheln sind an zwei Punkten befestigt, sodass auch diese flexibel sind und sich dem Träger anpassen. Beide Ohrmuscheln können 90° nach vorne gedreht werden, haben einen Durchmesser von ca. 70 mm und sind sehr gut geplostert. Anfangs wirken die Ohrmuscheln etwas klein, aber diese sollen auf dem Ohr aufliegen und nicht das Ohr umschließen. Der Kopfhörer sitzt fest, verrutscht nicht und durch die gut gepolsterten Ohrmuscheln ist er sehr bequem. Ich kann ihn problemlos über längeren Zeitraum tragen. Klang Durch den gut sitzenden Kopfhörer ist man, wenn der Kopfhörer noch nicht benutzt wird, schon fast völlig von Nebengeräuschen abgeschirmt. Der Kopfhörer hat 2500 mW Leistung und der Sound ist satt und auch bei hoher Lautstärke klar und verzerrt nicht. Auch die Bässe sind recht ordentlich für einen Kopfhörer. Allgemein kann ich als "Nicht-DJ" nichts am Sound aussetzen und würde ihn jederzeit weiterempfehlen. Fazit Alles in Allem ein sehr guter Kopfhörer der fest und bequem sitzt, satten und klaren Sound bietet und hohe Lautstärken ohne Probleme meistert. Empfehle den Kopfhöhrer uneingeschränkt weiter.
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This review was made for A1PRO Professionelle DJ-Kopfhörer
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72-mm (2.8") replaceable ear cushions sold separately shop.philips.com and armadashop.com