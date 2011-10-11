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All series

  • Double your ironing speed with pressurised steam
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  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
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  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam
  • Double your ironing speed with pressurised steam

Discontinued

6400 seriesPressurised ironing system

GC6440

4.6
| (8) Reviews | 100% recommend this product

1 award

Double your ironing speed with pressurised steam
Have all the convenience of a compact and portable sized system iron and double your ironing speed with pressurised steam.
See all benefits

Compact powerful ironing system with Carry-lock

Double your ironing speed with pressurised steam

  • Carry-lock

  • ECO

Up to 4 bars of steam pressure for fast ironing

Up to 4 bars of steam pressure for fast ironing

Double your ironing speed with pressurised steam. Pressurised steam penetrates deep into fabrics, making your ironing fast and easy, even on difficult fabrics.

Continuous steam up to 100 g/min

Continuous steam up to 100 g/min

The more steam, the faster the ironing. The unique technology used in the Philips steam generator iron produces powerful steam, making ironing quicker, easier and better.

Ergonomic and lightweight 1.2 kg iron

Ergonomic and lightweight 1.2 kg iron

The ergonomic design of the iron facilitates comfortable ironing by putting less strain on the wrist. The upwardly sloping handle ensures a natural position reducing strain during ironing. The iron design also prevents the repetitive movements caused by placing an iron on its heel. The iron is light (1.2 kg) for an easy and comfortable ironing experience.

Technical specifications

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Parts & Accessories

    • 500 Series

    500 Series
    Fabric Shaver

    GC026/80
    • Removes fabric pills
    • Suitable for all garments
    • 2 Philips AA batteries incl.
    • 500 Series

    500 Series
    Fabric Shaver

    GC026/00
    • Quickly removes unwanted fabric pills
    • Includes 2 AA batteries for continuous lint shaving
    • 3 mesh hole sizes to remove pills, big and small
    • Removeable pill container
    • Height cap removes pills from delicate fabrics

Awards

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
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4.6

of 5

8

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

11/10/2011

Nederland

Nederland

goed functioneel apparaat

perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen

Yes, I recommend this product

This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

Yes, I recommend this product

This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

10/10/2011

Nederland

Nederland

fantastisch/uitstekend

geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar

Yes, I recommend this product

This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

Yes, I recommend this product

This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

09/10/2011

Nederland

Nederland

Geweldig fijn strijkijzer

Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !

Yes, I recommend this product

This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

Yes, I recommend this product

This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk

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