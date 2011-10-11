Een degelijk stoomsysteem dat makkelijk op te bergen is omdat het strijkijzer kan worden vastgezet. Strijken gaat veel sneller en met een mooi resultaat. Het enige nadeel vind ik dat als je veel moet strijken en het water in het reservoir op een gegeven moment op is, je geen stoom meer hebt. Je kunt het reservoir dan niet meteen bijvullen, dat moet eerst afkoelen, alvorens je weer verder kunt strijken met stoom.