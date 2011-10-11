2 year warranty
Discontinued
Carry-lock
ECO
Double your ironing speed with pressurised steam. Pressurised steam penetrates deep into fabrics, making your ironing fast and easy, even on difficult fabrics.
The more steam, the faster the ironing. The unique technology used in the Philips steam generator iron produces powerful steam, making ironing quicker, easier and better.
The ergonomic design of the iron facilitates comfortable ironing by putting less strain on the wrist. The upwardly sloping handle ensures a natural position reducing strain during ironing. The iron design also prevents the repetitive movements caused by placing an iron on its heel. The iron is light (1.2 kg) for an easy and comfortable ironing experience.
Awards
4.6
of 5
8
Reviews
100%
recommend this product
netje59
11/10/2011
Nederland
goed functioneel apparaat
perfect werkend strijksysteem, wat ik al veel eerder had moeten aanschaffen
Yes, I recommend this product
This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Yes, I recommend this product
This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
sien54
10/10/2011
Nederland
fantastisch/uitstekend
geweldig,en door de krachtige stoom hoef je maar aan één kant te strijken.sneller klaar
Yes, I recommend this product
This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Yes, I recommend this product
This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
macar
09/10/2011
Nederland
Geweldig fijn strijkijzer
Het strijkt zo makkelijk, het glijdt over de stof heen. Veel fijner dan mijn vorige (ook Phlips) stoomsysteem ijzer. Ook het feit dat je niets in hoeft te stellen is ideaal. Ook is het veel lichter. Ik hou niet zo van strijken maar dit maakt het wel een heel stuk plezieriger. Ik geef een dikke 10 !
Yes, I recommend this product
This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk
Yes, I recommend this product
This review was made for 6400 series GC6440 Strijksysteem met stoomdruk