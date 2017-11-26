2 year warranty
NEW Next-Generation DiamondClean
Complete care is now 100% visible
Discontinued
HX6806/04
HX684A
HX6851/34
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX962K
HX9631/16
HX684A
HX6887/64
HX960G
HX9601/02
HX683J
HX6836/24
2 pack
Standard size
Click-on
For sensitive teeth and gums
This Philips Sonicare toothbrush head features ultra-soft bristles for gentle, effective cleaning. Also features special trim profile to cushion teeth for a gentler brushing experience. Also available in a smaller, compact size for precision cleaning.
Our Philips Sonicare Sensitive brush head is clinically proven to provide superior plaque removal compared with a manual toothbrush.
Philips Sonicare's advanced sonic technology pulses water between your teeth, and its brush strokes break plaque up and sweep it away for an exceptional daily clean.
4.4
of 5
32
Reviews
93%
recommend this product
Joan32
26/11/2017
Nederland
Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen
Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.
Yes, I recommend this product
This review was made for S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Yes, I recommend this product
This review was made for S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels
Enila
09/03/2024
Deutschland
Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle
Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!
Pros
Super bei empfindlichem Zahnfleisch
Cons
Keine
Yes, I recommend this product
This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Yes, I recommend this product
This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Plumperqwatsch
02/05/2021
Deutschland
Verified buyer
Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!
Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.
Yes, I recommend this product
This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste
Yes, I recommend this product
This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste