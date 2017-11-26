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  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
  • Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.

Discontinued

Philips Sonicare SensitiveStandard sonic toothbrush heads

HX6052/05

4.4
| (32) Reviews | 93% recommend this product
Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.
The Philips Sonicare Sensitive toothbrush head is perfect for those seeking relief from painfully sensitive teeth and gums.
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Superior cleaning for sensitive teeth and gums

Ultra-sensitive cleaning. Ultra-soft comfort.

  • 2 pack

  • Standard size

  • Click-on

  • For sensitive teeth and gums

Innovative bristle design softly sweeps plaque away

Innovative bristle design softly sweeps plaque away

This Philips Sonicare toothbrush head features ultra-soft bristles for gentle, effective cleaning. Also features special trim profile to cushion teeth for a gentler brushing experience. Also available in a smaller, compact size for precision cleaning.

Removes more plaque than a manual toothbrush

Removes more plaque than a manual toothbrush

Our Philips Sonicare Sensitive brush head is clinically proven to provide superior plaque removal compared with a manual toothbrush.

Philips Sonicare's advanced sonic technology

Philips Sonicare's advanced sonic technology

Philips Sonicare's advanced sonic technology pulses water between your teeth, and its brush strokes break plaque up and sweep it away for an exceptional daily clean.

Technical specifications

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Reviews

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4.4

of 5

32

Reviews

93%

recommend this product

3

26/11/2017

Nederland

Nederland

Reinigt grondig zonder het tandvlees te beschadigen

Omdat ik moeite had om mijn implantaat goed schoon te houden heb ik heel veel verschillende tandenborstels en opzetborstels geprobeerd. Sinds ik deze opzetborstel gebruik heb ik eindelijk geen klachten meer en blijft mijn gebit keurig schoon.

Yes, I recommend this product

This review was made for S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels

Yes, I recommend this product

This review was made for S Sensitive HX6052/07 Standaard sonische opzetborstels

09/03/2024

Deutschland

Deutschland

Die besten Bürsten Köpfe bei empfindlichem Zahnfle

Die besten Zahnbürsten bei empfindlichen Zahnfleisch und frei liegenden Zahnhälsen durch zurück gehendes Zahnfleisch. Die Bürsten liegen durch die gleichmäßigen Borsten gut an und sind sehr weich. Ich würde sie immer weiter empfehlen. Wieso werden sie nicht mehr produziert?!!!

Pros

Super bei empfindlichem Zahnfleisch

Cons

Keine

Yes, I recommend this product

This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Yes, I recommend this product

This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

02/05/2021

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Zahnfleischbluten verloren und kräftiger gemacht!

Hatte immer Probleme beim Zähneputzen bis ich auf diese Bürsten gekommen bin.

Yes, I recommend this product

This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

Yes, I recommend this product

This review was made for S Sensitive HX6054/07 Standard-Bürstenköpfe für Schallzahnbürste

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