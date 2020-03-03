2 year warranty
Keep your shaver like new
The cleaning cartridge for the SmartClean system gives you a convenient way to clean, lubricate and refresh your shaver, for that new-shaver feeling every day
This product
Philips SmartClean Cleaning Cartridge
2-pack cleaning cartridge for electric shaver heads
£ 14.99
SH71
Replacement electric shaver heads
£ 44.99
£ 14.99
£ 14.99
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35
S9976/55
S7783/35R1
2 pack
Cleans
Lubricates
Refreshes
The Dual Filter system cleans hair, foam and gel. The unique double filter prevents hairs from clogging your shaving heads, maintaining your shaver's excellent performance.
The active lubrication system reduces friction and wear on shaving heads and blades, keeping your shaver performing like new for longer.
The DualFiltration system and active lubrication leave your shaver up to 10 times cleaner than water alone
4.2
of 5
6
Reviews
83%
recommend this product
Eigennaam
03/03/2020
Nederland
Verified buyer
Alles in een!
Het scheerapparaat wordt zoals beschreven gereinigd, gesmeerd een geurt heerlijk fris in tegenstelling tot andere apparaten, die na verloop van tijd niet zo fris gaan ruiken door invloed van huidvet. Uitstekende oplossing van Philips.
Pros
Zie review
Cons
Het apparaat zelf is fragiele. Afwachten hoe duurzaam het is.
Yes, I recommend this product
This review was made for JC302/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2019-09-03
Yes, I recommend this product
This review was made for JC302/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2019-09-03
Boyfri69
25/10/2020
Deutschland
Verified buyer
Das Produkt ist sehr gut !
Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................
Yes, I recommend this product
This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche
Date of Use 2019-09-25
Yes, I recommend this product
This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche
Date of Use 2019-09-25
MarkTyrone
23/04/2020
Deutschland
Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur
Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.
Pros
Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation
Cons
Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.
Yes, I recommend this product
This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche
Date of Use 2020-03-23
Yes, I recommend this product
This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche
Date of Use 2020-03-23