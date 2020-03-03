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Philips SmartClean Cleaning Cartridge2-pack cleaning cartridge for electric shaver heads

JC302/50

4.2

| (6) Reviews | 83% recommend this product

Keep your shaver like new

The cleaning cartridge for the SmartClean system gives you a convenient way to clean, lubricate and refresh your shaver, for that new-shaver feeling every day

See all benefits

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This product

Philips SmartClean Cleaning Cartridge 2-pack cleaning cartridge for electric shaver heads

Philips SmartClean Cleaning Cartridge
2-pack cleaning cartridge for electric shaver heads

£ 14.99

  • SH71

    SH71
    Replacement electric shaver heads

    £ 44.99

£ 14.99

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S9983/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

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Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9975/35

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Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9976/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Refurbished Wet & Dry electric shaver

S7783/35R1

For all SmartClean systems

Keep your shaver like new

  • 2 pack

  • Cleans

  • Lubricates

  • Refreshes

Dual Filter system cleans hair, foam and gel

The Dual Filter system cleans hair, foam and gel. The unique double filter prevents hairs from clogging your shaving heads, maintaining your shaver's excellent performance.

The active lubrication reduces friction and wear on blades

The active lubrication reduces friction and wear on blades

The active lubrication system reduces friction and wear on shaving heads and blades, keeping your shaver performing like new for longer.

Cleans up to 10x better than water

Cleans up to 10x better than water

The DualFiltration system and active lubrication leave your shaver up to 10 times cleaner than water alone

Technical specifications

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Reviews

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4.2

of 5

6

Reviews

83%

recommend this product

3
2

03/03/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Alles in een!

Het scheerapparaat wordt zoals beschreven gereinigd, gesmeerd een geurt heerlijk fris in tegenstelling tot andere apparaten, die na verloop van tijd niet zo fris gaan ruiken door invloed van huidvet. Uitstekende oplossing van Philips.

Pros

Zie review

Cons

Het apparaat zelf is fragiele. Afwachten hoe duurzaam het is.

Yes, I recommend this product

This review was made for JC302/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2019-09-03

Yes, I recommend this product

This review was made for JC302/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2019-09-03

25/10/2020

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Das Produkt ist sehr gut !

Einfacher Gebrauch ! Gut zu installieren ! ................

Yes, I recommend this product

This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche

Date of Use 2019-09-25

Yes, I recommend this product

This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche

Date of Use 2019-09-25

23/04/2020

Deutschland

Deutschland

Der Rasierer überzeugt mit guter Rasur

Der Rasierer ist leise und rasiert sehr gut. Er liegt gut in der Hand und die Akku-Restladung wird in großen Prozentzahlen dargestellt. Es gibt verschiedene Rasurmodi und die Reinigungs- und Ladestation runden den sehr guten Eindruck ab. Eine Etui, ein Pinsel, eine Reinigungskartusche (hält 3 Monate), ein Trimmeraufsatz, ein Ladegerät und die Lade-/Reinigungsstation sind neben dem Rasierer mit dabei.

Pros

Glatte und gründliche Rasur, Lade- und Reinigungsstation

Cons

Rasierer kann nicht benutzt werden, wenn er geladen wird! Nur Akkubetrieb möglich.

Yes, I recommend this product

This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche

Date of Use 2020-03-23

Yes, I recommend this product

This review was made for JC302/50 Reinigungskartusche

Date of Use 2020-03-23

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