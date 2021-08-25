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Discontinued

Cleaning cartridge

JC305/50

4.1

| (30) Reviews | 82% recommend this product

Keep your shaver like new

The cleaning cartridge for the SmartClean system gives you a convenient way to clean, lubricate and refresh your shaver, for that new-shaver feeling every day

See all benefits
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Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9983/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9974/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9974/55

Shaver series 9000

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Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9975/55

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9975/35

Shaver series 9000

Shaver series 9000
Wet & Dry electric shaver with SkinIQ

S9976/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Refurbished Wet & Dry electric shaver

S7783/35R1

For all SmartClean systems

Keep your shaver like new

  • 4+1-pack

  • Cleans

  • Lubricates

  • Refreshes

Dual Filter system cleans hair, foam and gel

The Dual Filter system cleans hair, foam and gel. The unique double filter prevents hairs from clogging your shaving heads, maintaining your shaver's excellent performance.

The active lubrication reduces friction and wear on blades

The active lubrication reduces friction and wear on blades

The active lubrication system reduces friction and wear on shaving heads and blades, keeping your shaver performing like new for longer.

Cleans up to 10x better than water

Cleans up to 10x better than water

The DualFiltration system and active lubrication leave your shaver up to 10 times cleaner than water alone

Technical specifications

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Reviews

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4.1

of 5

30

Reviews

82%

recommend this product

2

25/08/2021

Nederland

Nederland

Philips employee

Verified buyer

Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!

[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!

Pros

Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).

Yes, I recommend this product

This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2020-07-25

Yes, I recommend this product

This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2020-07-25

09/06/2021

Nederland

Nederland

Verified buyer

Werkt Goed.

Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.

Pros

Heerlijk vris

Cons

Slecht te kopen af en toe

Yes, I recommend this product

This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2019-06-09

Yes, I recommend this product

This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2019-06-09

21/09/2020

Nederland

Nederland

Verified buyer

Schoon

Ben uiterst tevreden over het product,zo kan ik de scheermesjes langer gebruiken. Aanrader.

Pros

Alles wordt goed schoon

Yes, I recommend this product

This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2019-08-21

Yes, I recommend this product

This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge

Date of Use 2019-08-21

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  • Exclusive member offers and early access to sales.
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