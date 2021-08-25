2 year warranty
Discontinued
Keep your shaver like new
The cleaning cartridge for the SmartClean system gives you a convenient way to clean, lubricate and refresh your shaver, for that new-shaver feeling every day
S9983/55
S9974/35
S9974/55
S9975/55
S9975/35
S9976/55
S7783/35R1
4+1-pack
Cleans
Lubricates
Refreshes
The Dual Filter system cleans hair, foam and gel. The unique double filter prevents hairs from clogging your shaving heads, maintaining your shaver's excellent performance.
The active lubrication system reduces friction and wear on shaving heads and blades, keeping your shaver performing like new for longer.
The DualFiltration system and active lubrication leave your shaver up to 10 times cleaner than water alone
4.1
of 5
30
Reviews
82%
recommend this product
Mart C
25/08/2021
Nederland
Philips employee
Verified buyer
Heerlijk fris en schoon scheerapparaat!
[Employee of philipsglobal] Iedere keer als ik mijn scheerapparaat met de schoonmaak vloeistof heb gereinigd, voelt deze als nieuw!. De Philips Schoonmaakcartridges (JC305/50) zijn makkelijk in het gebruik en recyclebaar. Prima aankoop!
Pros
Gemakkelijk te vervangen, slim verpakt (geen overdaad aan verpakkingsmateriaal).
Yes, I recommend this product
This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2020-07-25
Yes, I recommend this product
This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2020-07-25
Caravan 234
09/06/2021
Nederland
Verified buyer
Werkt Goed.
Ik kan er niet buiten gebruik het heel vaak lekker vris.
Pros
Heerlijk vris
Cons
Slecht te kopen af en toe
Yes, I recommend this product
This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2019-06-09
Yes, I recommend this product
This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2019-06-09
Ebon
21/09/2020
Nederland
Verified buyer
Schoon
Ben uiterst tevreden over het product,zo kan ik de scheermesjes langer gebruiken. Aanrader.
Pros
Alles wordt goed schoon
Yes, I recommend this product
This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2019-08-21
Yes, I recommend this product
This review was made for JC305/50 Schoonmaakcartridge
Date of Use 2019-08-21