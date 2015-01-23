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Discontinued

Mini Hi-Fi System

NTRX100/12

4.5

| (2) Reviews | 100% recommend this product

The ideal party machine

Get the ultimate party going now. With the Philips NTRX100's dual rotatable discs, you can play and charge two smartphones and mix and match from the devices' libraries. Stream music wirelessly via Bluetooth, thanks to One-Touch NFC pairing.

See all benefits

Obsessed with sound

The ideal party machine

  • 380W

Dynamic lighting for dancing to the beat

Dynamic lighting for dancing to the beat

Step in time to the dazzling beat of music. Cool lights blink to the rhythm of songs, adding fun and excitement to tunes. When you don't want the lights on, you can simply turn the feature off. Add glam and spice to dance parties, sizzling celebrations and cool events with these sensational dynamic lights.

Simple setup with any Philips party machines

Digital Sound Control for optimised music style settings

Digital Sound Control for optimised music style settings

Digital Sound Control offers you a choice of pre-set Jazz, Rock, Pop and Classical controls you can use to optimise the frequency ranges for different musical styles. Each mode uses graphic equalizing technology to automatically adjust the sound balance and enhance the most important sound frequencies in your chosen music style. Ultimately, Digital Sound Control makes it easy for you get the most out of your music by precisely adjusting the sound balance to match the type of music you are playing.

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Reviews

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4.5

of 5

2

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

23/01/2015

Deutschland

Deutschland

Großartiger Sound. Party mit diesem "Monster" macht mächtig Spaß!

Erstklassige Verarbeitungsqualität, super Sound ... der Bass macht alles und jeden platt, schickes Design und innovative Technologien wie Near Field Communication und Bluetooth.

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This review was made for NTRX100 HiFi-Minisystem

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10/08/2017

France

France

Qualité de son exceptionnelle !!!

Cette mini chaîne a un son d'une très bonne qualité, c'est ce qui m'a fait craquer. Elle a un bel esthétique. Ce double système de branchement d'appareil permet de mixer tout ce que l'on peut connecter. On peut coupler une autre chaîne HI-FI avec une fiche RCA si l'on veut encore plus de puissance et de possibilité de modifier le son. La puissance ne permet pas de remplir une salle de concert mais dans une pièce normal, à une puissance correct la qualité des basses vous transportent. C'est ce qui m'a plu. Le passage des niveaux de basse DBB Off, 1,2,3 occasionne une coupure de son d'une seconde, je ne trouve pas ça agréable. il manque le réglage des graves et des aigues malgré l'équaliseur près programmé. Le NX BASS est complètement absurde. Il faut l'essayer pour comprendre. La FM est obsolète !!! Vu le prix, il fallait installer une Web Radio. Il faut être bien en face pour que la télécommande fonctionne. A l'allumage de la chaîne la puissance se met tout de suite à 17. C'est trop. Il n'y a pas de prise casque pour une écoute normal. La prise casque existante ne s'utilise que pour le mixage. Un peu lourde à transporter malgré les deux grosses poignées. Elle ne garde pas en mémoire la pause que l'on fait sur une clé USB quand on éteint la chaîne. Ca revient toujours au début du morceau car après un certain lapse de temps la chaîne s'éteint toute seule. En résumé : la superbe qualité du son et des basses permet un équilibre avec tous les défauts...

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This review was made for NTRX100 Minichaîne hi-fi

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Disclaimers

  1. Avoid extensive use of the set at a volume higher than 85 decibels because this may damage your hearing.