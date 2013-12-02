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  • Extra airflow for sensitive skin
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Discontinued

Philips AventContemporary Freeflow Soothers

SCF133/32

5
| (1) Review | 100% recommend this product
Extra airflow for sensitive skin
Avent orthodontic, collapsible and symmetrical teats respect the natural development of baby's palate, teeth and gums. All Avent soothers are made of silicone and are taste and odour-free. Colours are subject to change.
See all benefits
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Freeflow shields and modern contemporary designs.

Extra airflow for sensitive skin

  • 6–18 m

Security ring handle

Security ring handle

For easy removal of the Philips Avent soother at any time

Orthodontic, symmetrical collapsible teat

Orthodontic, symmetrical collapsible teat

Philips Avent flat, drop-shaped symmetrical teats respect the natural development of your baby's palate, teeth and gums, even if the soother ends up upside down in the mouth.

User-friendly silicone teats

User-friendly silicone teats

The Philips Avent silicone teat is taste-free and odour-free so it's more likely to be accepted by your baby. The silicone is smooth, transparent, easy to clean, and it doesn't get sticky. The teat is strong, long-lasting, and won't become misshapen or discoloured over time.

Technical specifications

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Reviews

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5.0

of 5

1

Review

100%

recommend this product

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3
2
1

02/12/2013

France

France

Ce produit est pratique

Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

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This review was made for SCF133/32 Sucettes aérées Tendance

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Disclaimers

  1. In a USA consumer test in 2016 with 112 mums, 96% said that the shield causes fewer skin marks and less skin irritation. 