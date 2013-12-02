2 year warranty
Discontinued
6–18 m
For easy removal of the Philips Avent soother at any time
Philips Avent flat, drop-shaped symmetrical teats respect the natural development of your baby's palate, teeth and gums, even if the soother ends up upside down in the mouth.
The Philips Avent silicone teat is taste-free and odour-free so it's more likely to be accepted by your baby. The silicone is smooth, transparent, easy to clean, and it doesn't get sticky. The teat is strong, long-lasting, and won't become misshapen or discoloured over time.
5.0
of 5
1
Review
100%
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Elo82
02/12/2013
France
Ce produit est pratique
Ma fille utilise ces sucettes depuis ces 6 mois. Elles sont juste pratiques. Elles ne marquent pas sur la peau pour les enfants qui bavent beaucoup et ne sentent pas. L'anneau permet une préhension facile pour le bébé qui joue avec et peut la mettre et l'enlever à sa convenance. Les couleurs sont très sympa. Excellent produit que je recommande à tous ceux qui cherchent des sucettes de bonnes qualités.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF133/32 Sucettes aérées Tendance
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In a USA consumer test in 2016 with 112 mums, 96% said that the shield causes fewer skin marks and less skin irritation.