2 year warranty
Discontinued
SCF796/02
3.9
of 5
122
Reviews
MB1992
27/05/2022
Nederland
Part of promotion
Hele fijne drinkbeker voor de kleintjes
De drinkbeker is heel fijn te gebruiken voor kleine kinderen, ook onderweg! Door de handige klep die je open en dicht kan doen komt er geen vuil in de beker of in het rietje. Het rietje is ook gebogen waardoor ook makkelijk de laatste slokken eruit komen. Daarnaast is hij door de handvatten makkelijk vast te houden.
Pros
Fijn ontwerp, makkelijk te drinken.
Cons
Binnenkant rietje is moeilijk schoon te maken.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker
Moeder van een dreumes
25/05/2022
Nederland
Part of promotion
Aan te raden product!
Mijn dreumes is nogal “lui” aangelegd als het op zelf drinken uit een beker aan komt. Er zijn er dan ook al verschilden de revue gepasseerd. Enkel deze rietjesbeker van Philips is door mijn zoontje goedgekeurd als opvolger van zijn Philips Avent zachte tuit beker. De beker is handig te hanteren, omdat deze niet te groot en/of zwaar heeft en makkelijke handgreepjes bezit. Kan gewoon in de vaatwasser.
Pros
Zelfstandig hanteerbaar, fijn en makkelijk in gebruik
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF796/01 Rietjesbeker
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF796/01 Rietjesbeker
Lola67
24/05/2022
Nederland
Part of promotion
Rietjes beker
Eindelijk een beker die niet lekt. Perfect voor mijn kleinzoon.
Pros
Ja
Cons
Nee
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker