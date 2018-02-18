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Discontinued

ActionFitSports headphones

SHQ1400CL/00

2.3
| (8) Reviews
PUSH YOUR LIMITS
Philips Actionfit RunWild sports headphones push you to a new personal best. Feather-light and waterproof, with a customisable fit. Meanwhile high-power drivers deliver deep bass to keep your body moving.
See all benefits

Customisable fit sports earbuds

PUSH YOUR LIMITS

  • Best for outdoor use

  • Washable

  • Sweat/water proof

  • Ear bud

Personalise your fit with ear hook, fin or earbud styles

Personalise your fit with ear hook, fin or earbud styles

Personalise your fit. Choose between earhook, fins or earbud styles to keep the headphones firmly in your ear, so you can keep on moving.

Open acoustics let sound in for better awareness and safety

Open acoustics let sound in for better awareness and safety

Enjoy quality sound that doesn't block out the world around you. The open acoustic design lets ambient sound in, so you can stay aware of your surroundings and stay safer exercising in the outdoors.

Kevlar® reinforced cable for ultimate durability

Kevlar® reinforced cable for ultimate durability

Designed for durability and strength. Its Kevlar-coated cable is protected against tearing and breaking, withstanding extreme workouts.

Technical specifications

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Reviews

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2.3

of 5

8

Reviews

3
2

18/02/2018

Suisse

Suisse

Excellent son et ergonomique

J'ai acheté ces écouteurs par hasard, et je n'en suis pas déçu, la qualité Philipps au juste prix. Je cours environ 25 km par semaine, par tout les temps, y compris l'hiver, et les 2 embouts me permettent d'ajuster les écouteurs en fonction du fait que je porte une casquette ou un bonnet. Je trouve le son suffisamment bon avec un bon niveau de performance sur les aigus et les basses. Le fil est assez long et résiste bien aux intempéries. Ne manque plus qu'une version bluetooth.

Yes, I recommend this product

This review was made for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

Yes, I recommend this product

This review was made for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

28/02/2020

Deutschland

Deutschland

Leichter Sportkopfhöhrer mit einem Nachteil...

Der Kopfhöhrer ist super, auch wenn die "drei Tragevarianten" sich auf eine einzige reduzieren lassen. Mit den mittleren Stöpseln passt das Produkt ideal, ruckelt nicht und macht super Musik. Gleichzeitig bleiben die Umgebungsgeräusche hörbar, so dass man nicht beim Joggen überfahren wird... Ein kleiner Wehrmutstropfen ist, dass man (wie bei allen Philips Kopfhörern) die Ohrstöpsel nicht nachkaufen kann. Ich habe einen beim rausziehen aus der Tasche verloren und kann daher den Kopfhörer jetzt nicht mehr nutzen. Hier könnte im Sinne der Nachhaltigkeit nachgebessert werden.

Pros

leicht, guter Klang, passgenau

Cons

Ohrstöpsel können nicht nachgekauft werden

This review was made for ActionFit SHQ1400CL Sportkopfhörer

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12/03/2018

France

France

Efficace et pratique

Écouteurs pratique pour faire du sport, 3 embouts en caoutchouc différents. Le son n’est pas exceptionnel mais largement satisfesant. Bon rapport qualité prix.

This review was made for ActionFit SHQ1400CL Casque Sport

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