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All series

  • High-performance IPS display
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Discontinued

IPS LCD monitor, LED backlight

227E4QSD/00

2
| (1) Review
High-performance IPS display
Experience brilliant LED pictures on this IPS wide-view display. With elegant, slim design and SmartImage lite, it's a great choice!
See all benefits

for brilliant, vivid colours

High-performance IPS display

  • E Line

  • 21.5" (54.6 cm)

  • Full HD display

IPS LED wide view technology for image and colour accuracy

IPS LED wide view technology for image and colour accuracy

IPS displays use an advanced technology that gives you extra-wide viewing angles of 178/178 degrees, making it possible to view the display from almost any angle. Unlike standard TN panels, IPS displays give you remarkably crisp images with vivid colours, making them ideal not only for Photos, movies and web browsing, but also for professional applications that demand colour accuracy and consistent brightness at all times.

SmartImage Lite for an enhanced LCD viewing experience

SmartImage Lite is an exclusive, leading edge Philips technology that analyses the content displayed on your screen. Based on a scenario you select, SmartImage Lite dynamically enhances the contrast, colour saturation and sharpness of images and videos for ultimate display performance - all in real time with the press of a single button.

Easy display performance tuning with SmartControl Lite

SmartControl Lite is the next generation 3D icon-based GUI monitor control software. This allows the user to fine-tune most parameters of the monitor like Colour, Brightness, screen calibration, Multimedia, ID management etc. with the mouse.

Technical specifications

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Reviews

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2.0

of 5

1

Review

5
4
3
1

02/07/2013

France

France

Ecran à dalle IPS mais pas du tout convaincant

J'ai tout de suite pris cet écran vu les bonnes critiques envers certains modèles écrans Philips IPS mais faut croire que tous les modèles ne sont pas aussi bons: - Le taux de contraste est ridicule, l'utilisation pour les films par exemple surtout dans le noir est juste décourageante. - La dalle n'est pas du tout uniforme et même en face à l'écran, les couleurs changent des deux cotés droit et gauche inférieur (le bleu vire vers le violet par exemple). - Effet clouding catastrophique. - Les angles de vision sont très médiocre alors que c'est un écran IPS! - Les touches sensitives sont un petit hasardeuse et moins précise par rapport à d'autres marques connus. -- Seul point positif est l'option "orbit pixel" si je ne me trompe qui adoucit les polices et rend plus agréable la lecture du texte.

This review was made for 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

This review was made for 237E4QSD Moniteur LCD IPS, rétroéclairage LED

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