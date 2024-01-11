2 year warranty
Discontinued
4.4
of 5
89
Reviews
93%
recommend this product
Gerco10
11/01/2024
Nederland
Zeer fijne stofzuiger - een silent performer
De stofzuiger is erg handzaam en goed gebalanceerd waardoor deze eenvoudig de trap mee op kan. De grootte van de doos waarin ze zit is prima. Wat mij betreft mogen de hulpstukken allemaal in één grote zak. De stofzuiger komt geleverd mèt stofzak. Dit staat nergens vermeld dus was een kleine verrassing. Montage: Voor we kunnen zuigen moeten eerst de nodige onderdelen gemonteerd worden, dit gaat allemaal zeer eenvoudig. De telescoopstang is van voldoende lengte en klikt goed vast op het handvat. Geen kieren. Het verstellen van de telescoop stang gaat vrij makkelijk al vraagt het wat gewenning omdat je eigenlijk één hand gebruikt om boven de telescoop vast te houden en vervolgens één hand die tegelijk de vergrendeling met de buis ontgrendeld en wegduwt. Voor de LEDs in de zuigmond zijn batterijen nodig. persoonlijk had ik liever iets op windkracht gezien. De zuigervaring: Er wordt een goed vacuum gecreerd. hierdoor zuigt de stofzuiger erg goed en door de Leds kun je mooi zien waar je moet zuigen. wij hebben parket, laminaat en laagpolige vloerbedekking. Op de houten vloeren zuigt de stofzuiger prima, op de vloerbedekking moet ik volgens de handleiding de zuigkracht juist verlagen. Doordat ik dat erg wennen vind en toch graag de zuigkracht op maximaal zet zuigt deze stofzuiger zich vast aan de vloer en daardoor stuitert de zuigmond over de vloerbedekking. Het is nog even zoeken naar de juiste instelling hiervoor. Het bereik is ook heel erg goed met 9 meter snoer en de lengte van de stofzuigerslang maken dat ik niet of maar één keer van wandcontactdoos hoef te wisselen. Terugrollen van het snoer gaat ook prima als deze een stukje uitgerold is. Van de accessoires heb ik de turbo zuigmond even geprobeerd op de trap en op het kattenhotel. vooral op die laatste worden de haren goed weggezogen. volgens de handleiding kun je met een schaar de haren losknippen via een speciale richel wat mij nog niet geheel duidelijk is en ook nog niet nodig gehad. Over het geluid kunnen we snel zijn, dat is prima (al maakt de turbo zuigmond dan weer veel herrie vanwege de aandrijving) Er is geen opslag voor de hulpstukken
Yes, I recommend this product
This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
Yes, I recommend this product
This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
Thomass90
06/01/2024
Nederland
Fijne Stofzuiger
Altijd al fan geweest van de kwaliteit van Philips stofzuigers, daarom nadat mijn vorige Philips kapot was gegaan weer een variant uitgekozen. In eerste instantie voor deze gekozen omdat deze speciaal voor mensen zoals ik met een allergie voor stof is en omdat deze erg stil zou zijn. Op het moment heb ik deze een maand getest en erg tevreden over mijn keuze. Inderdaad het resultaat is verbluffend, perfecte stofvrije vloeren en ook nog tijdens gebruik erg stil. De lampjes in de kop maken het mogelijk om goed te zien waar nog stof of ander vuil ligt, waardoor hiermee niets gemist wordt. De stofzuiger heeft ook een lang snoer waardoor ik grote oppervlaktes achter elkaar kan zuigen zonder te moeten verplichte pauzeren om de stekker te verplaatsen naar een ander stopcontact. Het valt mij trouwens wel wat tegen hoe goed het snoer wordt opgerold. Het snoer heeft best wat hulp nodig om goed opgerold te worden. De parket borstel werkt goed en laat geen strepen achter op mijn vloer. De accessoires zijn fijn in gebruiken om alle verschillende plekken stofvrij te krijgen. Wel jammer dat deze niet bewaard kunnen worden in de stofzuiger. De geïntegreerde accessoire in de steel Is wel echt een groot pluspunt. In conclusie, een erg fijne en ook zeer mooie stofzuiger, waarmee erg comfortabel en gemakkelijk een perfect stofvrij resultaat bereikt kan worden.
Yes, I recommend this product
This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
Yes, I recommend this product
This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
Rooise
29/03/2023
Nederland
Verified buyer
Fijne stofzuiger
Goede zuigkracht, gemakkelijk borsteltje aan de buis voor plinten, stoelen en bank.
Yes, I recommend this product
This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak
Yes, I recommend this product
This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak