ProductsSupport

Healthy lifestyles start here. Sign up and get exclusive offers

2 year warranty

Welcome gift £10*

30-day return

  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72

Discontinued

FC6844/02

FC6844/02

4.4
| (89) Reviews | 93% recommend this product
See all benefits

Get support for this product

Find FAQs, user manuals, safety information and tips

Reviews

These reviews are managed by Bazaarvoice and comply with the Bazaarvoice Authenticity Policy, which is supported by anti-fraud technology and human analysis. Details may be found at
Customer opinions in the form of product and star ratings are useful for all customers. They allow you to learn more about the product and help you make a purchase decision. Any customer who has purchased a product online or in store can submit a review

4.4

of 5

89

Reviews

93%

recommend this product

11/01/2024

Nederland

Nederland

Zeer fijne stofzuiger - een silent performer

De stofzuiger is erg handzaam en goed gebalanceerd waardoor deze eenvoudig de trap mee op kan. De grootte van de doos waarin ze zit is prima. Wat mij betreft mogen de hulpstukken allemaal in één grote zak. De stofzuiger komt geleverd mèt stofzak. Dit staat nergens vermeld dus was een kleine verrassing. Montage: Voor we kunnen zuigen moeten eerst de nodige onderdelen gemonteerd worden, dit gaat allemaal zeer eenvoudig. De telescoopstang is van voldoende lengte en klikt goed vast op het handvat. Geen kieren. Het verstellen van de telescoop stang gaat vrij makkelijk al vraagt het wat gewenning omdat je eigenlijk één hand gebruikt om boven de telescoop vast te houden en vervolgens één hand die tegelijk de vergrendeling met de buis ontgrendeld en wegduwt. Voor de LEDs in de zuigmond zijn batterijen nodig. persoonlijk had ik liever iets op windkracht gezien. De zuigervaring: Er wordt een goed vacuum gecreerd. hierdoor zuigt de stofzuiger erg goed en door de Leds kun je mooi zien waar je moet zuigen. wij hebben parket, laminaat en laagpolige vloerbedekking. Op de houten vloeren zuigt de stofzuiger prima, op de vloerbedekking moet ik volgens de handleiding de zuigkracht juist verlagen. Doordat ik dat erg wennen vind en toch graag de zuigkracht op maximaal zet zuigt deze stofzuiger zich vast aan de vloer en daardoor stuitert de zuigmond over de vloerbedekking. Het is nog even zoeken naar de juiste instelling hiervoor. Het bereik is ook heel erg goed met 9 meter snoer en de lengte van de stofzuigerslang maken dat ik niet of maar één keer van wandcontactdoos hoef te wisselen. Terugrollen van het snoer gaat ook prima als deze een stukje uitgerold is. Van de accessoires heb ik de turbo zuigmond even geprobeerd op de trap en op het kattenhotel. vooral op die laatste worden de haren goed weggezogen. volgens de handleiding kun je met een schaar de haren losknippen via een speciale richel wat mij nog niet geheel duidelijk is en ook nog niet nodig gehad. Over het geluid kunnen we snel zijn, dat is prima (al maakt de turbo zuigmond dan weer veel herrie vanwege de aandrijving) Er is geen opslag voor de hulpstukken

Yes, I recommend this product

This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak

Yes, I recommend this product

This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak

06/01/2024

Nederland

Nederland

Fijne Stofzuiger

Altijd al fan geweest van de kwaliteit van Philips stofzuigers, daarom nadat mijn vorige Philips kapot was gegaan weer een variant uitgekozen. In eerste instantie voor deze gekozen omdat deze speciaal voor mensen zoals ik met een allergie voor stof is en omdat deze erg stil zou zijn. Op het moment heb ik deze een maand getest en erg tevreden over mijn keuze. Inderdaad het resultaat is verbluffend, perfecte stofvrije vloeren en ook nog tijdens gebruik erg stil. De lampjes in de kop maken het mogelijk om goed te zien waar nog stof of ander vuil ligt, waardoor hiermee niets gemist wordt. De stofzuiger heeft ook een lang snoer waardoor ik grote oppervlaktes achter elkaar kan zuigen zonder te moeten verplichte pauzeren om de stekker te verplaatsen naar een ander stopcontact. Het valt mij trouwens wel wat tegen hoe goed het snoer wordt opgerold. Het snoer heeft best wat hulp nodig om goed opgerold te worden. De parket borstel werkt goed en laat geen strepen achter op mijn vloer. De accessoires zijn fijn in gebruiken om alle verschillende plekken stofvrij te krijgen. Wel jammer dat deze niet bewaard kunnen worden in de stofzuiger. De geïntegreerde accessoire in de steel Is wel echt een groot pluspunt. In conclusie, een erg fijne en ook zeer mooie stofzuiger, waarmee erg comfortabel en gemakkelijk een perfect stofvrij resultaat bereikt kan worden.

Yes, I recommend this product

This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak

Yes, I recommend this product

This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak

29/03/2023

Nederland

Nederland

Verified buyer

Fijne stofzuiger

Goede zuigkracht, gemakkelijk borsteltje aan de buis voor plinten, stoelen en bank.

Yes, I recommend this product

This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak

Yes, I recommend this product

This review was made for Performer Silent FC8787/09 Stofzuiger met zak

Sign up to the Philips newsletter for exclusive offers

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.

I would like to receive promotional communications – based on my preferences and behaviour – about Philips products, services, events and promotions. I can easily unsubscribe at any time!

  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
  • News on product launches and tips for healthy lifestyles.