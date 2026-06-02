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  • Iron-like results, without the hassle
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Discontinued

Hybrid Iron and SteamerOneTurn

GC215/20

4.5
| (2) Reviews
Iron-like results, without the hassle
The Philips OneTurn hybrid iron/steamer delivers powerful, precise performance with ultimate convenience - no board, no wait, no leaks*. Enjoy crisp, iron-like results twice as fast, in one sleek, easy-to-use solution.**
See all benefits

Innovative Technology: smooth results, 2 x faster**

Iron-like results, without the hassle

  • Ultimate convenience: No setup, no hassle

  • Iron-like results, without the bulk

  • One Turn, 2 functions, Unlimited Freedom

  • Rotating head for precision or speed - your fabric, your choice

  • Compact, sleek design: fits beautifully into any home

Ready to use in seconds: no board, no wait, no mess.

Ready to use in seconds: no board, no wait, no mess.

Powerful enough for full ironing sessions, yet ready in seconds for a last-minute touch-up, the compact Philips OneTurn makes garment care effortless. No setup, no waiting—just crisp, wrinkle-free results whenever you need them. With its Soft Ironing Board, OneTurn transforms any surface into an ironing station, giving you structured results without the hassle of a traditional board—your space, your rules.

Iron-like results, without the bulk

Iron-like results, without the bulk

Experience full ironing power without the bulk of a traditional steam iron. Our innovative technology delivers powerful, consistent steam with guaranteed no leaks* for crisp, iron-like results on any fabric - from delicate silks to structured cottons.

From iron to steamer with a simple turn

From iron to steamer with a simple turn

Crisp ironing and gentle steaming in one lightweight device. Seamlessly switch between horizontal ironing for structured pieces and vertical steaming for delicate garments with a simple turn. Consistent steam output (45 g/min) at any angle ensures flawless results.

Technical specifications

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Reviews

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4.5

of 5

2

Reviews

3
2
1

02/06/2026

Deutschland

Deutschland

Ab jetzt macht Bügeln Spaß

Dieses Bügeleisen hat mich durch die Kombination aus Dampfglätter und Bügeleisen überzeugt.Besonders gut gefällt mir der drehbare Kopf,mit dem ich ganz einfach zwischen zwei Positionen wechseln und sowohl horizontal als auch vertikal dämpfen kann.Ein weiterer Pluspunkt ist das geringe Gewicht und die einfache Handhabung.Das Gerät eignet sich auch hervorragend für Reisen,da man kein klassisches Bügelbrett benötigt und hat einen zusätzlich eine Softboard/Bügelmatte im Set dabei. Das komplette Set braucht noch viel Platz es passt in einfachen Regal sowie im Reisekoffer. Sehr praktisch finde ich außerdem die beiden austauschbaren Wassertanks- einen kleineren sowie einen größeren.So kann man je nach Bedarf den passenden Tank verwenden.Ich bin positiv überrascht von dem Gerät. Die Kleidung wird schnell und unkompliziert glatt,und das Bügeln macht dadurch deutlich mehr Spaß als mit einem herkömmlichen Bügeleisen. Außerdem gibt’s eine passende und praktische hitzebeständige Ablage/Dock . Ganz wichtig den Wassertank nach der Benutzung leeren damit es keine Verkalkung entsteht. Insgesamt bin ich sehr zufrieden und kann den Phillips One Turn GC215/20 uneingeschränkt weiterempfohlen.

This review was made for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

This review was made for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

30/06/2026

Deutschland

Deutschland

Top

Mein mini Game Changer. Liebe den Bügeleisen/ Steamer. Bei mir muss immer alles schnell gehen und mit dem geht alles super schnell. Das Design ist wunderschön, die Handhabunh perfekt und das Ergebnis erstaunlich.

This review was made for 2-in-1 Bügeleisen & Steamer GC215/20 OneTurn

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Disclaimers

  1. For typical household use. Regular maintenance is essential for optimal performance. Periodic rinsing is required

  2. Compared to Philips steam irons with an average weight of 2 kg and a heat-up time of approximately 2 minutes

  3. It is recommended to use the rinsing function after every month of use to maintain good steaming performance. If you live in an area with hard water, use the function more frequently

  4. Based on steam rate, compared to Philips steam iron (DST6120) in default mode

  5. 1800 W at 240 V

  6. Only use the Soft Board on a flat, heat- and steam-resistant surface. Steam may damage or cause discolouration of certain material finishes or furniture