2 year warranty
Discontinued
CloseCut
Fits HQ900 series
Fits HQ64, HQ66, HQ68, HQ69
CloseCut blades are precision-engineered to give you a reliably close shave every time. The durable self-sharpening blades don't wear out, making sure that your shave stays effective and fast.
4.2
of 5
36
Reviews
91%
recommend this product
RetiredShaver
03/02/2012
United Kingdom
excellent service
I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips
Yes, I recommend this product
This review was made for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Yes, I recommend this product
This review was made for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads
Fransk
02/03/2016
Nederland
handig in gebruik
goed scheerresultaat ,accu werkt prima . Makkelijk te reinigen en goed in de hand liggend apparaat.
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ56/50 scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ56/50 scheerhoofden
Blonkie
01/06/2015
Nederland
Verified buyer
Scheerkop vervanging is sucsesvol!
Het vervangen van de scheerkoppen is, zoals Philips aanbeveelt, succesvol. Zoals Philips aanbeveelt is het vervangen van de koppen elke 2 jaar, nu ja, in mijn geval iets langer, een succes. De nieuwe koppen scheren beter. Een opmerking nog: naast slijtage op de koppen, kan ook slijtage op het koppen armatuur ontstaan. Na 5 jaar zijn deze ook niet meer helemaal in orde. Een vraag dus: zijn de armaturen ook na te bestellen?
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ56/50 scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ56/50 scheerhoofden