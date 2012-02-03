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Discontinued

shaving heads

HQ56/51

4.2
| (36) Reviews | 91% recommend this product
Keep a close shave
Within two years your shaver heads cut 9 million hairs on your face. Replace the shaver heads and get back to 100% performance.
See all benefits

Change heads every 2 years for the best results

Keep a close shave

  • CloseCut

  • Fits HQ900 series

  • Fits HQ64, HQ66, HQ68, HQ69

Shaves even the shortest hairs

CloseCut blades, durable and self-sharpening for a close shave

CloseCut blades, durable and self-sharpening for a close shave

CloseCut blades are precision-engineered to give you a reliably close shave every time. The durable self-sharpening blades don't wear out, making sure that your shave stays effective and fast.

Technical specifications

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Reviews

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4.2

of 5

36

Reviews

91%

recommend this product

03/02/2012

United Kingdom

United Kingdom

excellent service

I bought this item from phillips and it was exactly what I needed. I would recommend this product to anyone. It was easy to order and the delivery time was excellent. Thankyou Phillips

Yes, I recommend this product

This review was made for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

Yes, I recommend this product

This review was made for Philips HQ900 Series Shaving Heads HQ56/50 Recyclable CloseCut replacement shaver heads

02/03/2016

Nederland

Nederland

handig in gebruik

goed scheerresultaat ,accu werkt prima . Makkelijk te reinigen en goed in de hand liggend apparaat.

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ56/50 scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ56/50 scheerhoofden

01/06/2015

Nederland

Nederland

Verified buyer

Scheerkop vervanging is sucsesvol!

Het vervangen van de scheerkoppen is, zoals Philips aanbeveelt, succesvol. Zoals Philips aanbeveelt is het vervangen van de koppen elke 2 jaar, nu ja, in mijn geval iets langer, een succes. De nieuwe koppen scheren beter. Een opmerking nog: naast slijtage op de koppen, kan ook slijtage op het koppen armatuur ontstaan. Na 5 jaar zijn deze ook niet meer helemaal in orde. Een vraag dus: zijn de armaturen ook na te bestellen?

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ56/50 scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ56/50 scheerhoofden

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