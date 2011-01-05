2 year warranty
Discontinued
Lift & Cut
1 head
Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.
The Philips shaver has ultra-thin heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble.
4.6
of 5
18
Reviews
94%
recommend this product
wmbxj04
05/01/2011
United Kingdom
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ6/40 shaving heads
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ6/40 shaving heads
Produktgebruiker
20/05/2012
Nederland
Voldoet geheel aan de kwaliteit en gebruik die ik verwacht
Het produkt is duurzaam, gebruiksvriendelijk en levert het gewenste resultaat
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ6/50 scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ6/50 scheerhoofden
mt62
05/04/2013
Deutschland
Rasierapparat ist wieder wie neu.
Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ6/50 Scherköpfe
Yes, I recommend this product
This review was made for HQ6/50 Scherköpfe