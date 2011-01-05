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Discontinued

shaving heads

HQ6/11

4.6
| (18) Reviews | 94% recommend this product
Keep a close shave
Every year, your blades travel the height of Mt. Everest... 49 times! After such a workout, even the best materials can lose their edge. Retain your shaver's peak performance - replace the heads once every 2 years.
See all benefits

Change heads every 2 years for the best results

Keep a close shave

  • Lift & Cut

  • 1 head

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

The Philips shaver has ultra-thin heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble.

Technical specifications

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Reviews

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4.6

of 5

18

Reviews

94%

recommend this product

2
1

05/01/2011

United Kingdom

United Kingdom

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ6/40 shaving heads

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ6/40 shaving heads

20/05/2012

Nederland

Nederland

Voldoet geheel aan de kwaliteit en gebruik die ik verwacht

Het produkt is duurzaam, gebruiksvriendelijk en levert het gewenste resultaat

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ6/50 scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ6/50 scheerhoofden

05/04/2013

Deutschland

Deutschland

Rasierapparat ist wieder wie neu.

Der Austausch der Scherköpfe war nach meheren Jahren überfällig, nun ist die Haut nach der Rasur wieder schön glatt und die Rasur geht schneller als zuvor..

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ6/50 Scherköpfe

Yes, I recommend this product

This review was made for HQ6/50 Scherköpfe

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