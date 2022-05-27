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        Discontinued

        Philips AventSCF796/01 Straw Cups

        SCF796/01

        3.9
        | (122) Reviews
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        3.9

        of 5

        122

        Reviews

        27/05/2022

        Nederland

        Nederland

        Hele fijne drinkbeker voor de kleintjes

        De drinkbeker is heel fijn te gebruiken voor kleine kinderen, ook onderweg! Door de handige klep die je open en dicht kan doen komt er geen vuil in de beker of in het rietje. Het rietje is ook gebogen waardoor ook makkelijk de laatste slokken eruit komen. Daarnaast is hij door de handvatten makkelijk vast te houden.

        Pros

        Fijn ontwerp, makkelijk te drinken.

        Cons

        Binnenkant rietje is moeilijk schoon te maken.

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker

        25/05/2022

        Nederland

        Nederland

        Aan te raden product!

        Mijn dreumes is nogal “lui” aangelegd als het op zelf drinken uit een beker aan komt. Er zijn er dan ook al verschilden de revue gepasseerd. Enkel deze rietjesbeker van Philips is door mijn zoontje goedgekeurd als opvolger van zijn Philips Avent zachte tuit beker. De beker is handig te hanteren, omdat deze niet te groot en/of zwaar heeft en makkelijke handgreepjes bezit. Kan gewoon in de vaatwasser.

        Pros

        Zelfstandig hanteerbaar, fijn en makkelijk in gebruik

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF796/01 Rietjesbeker

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF796/01 Rietjesbeker

        24/05/2022

        Nederland

        Nederland

        Rietjes beker

        Eindelijk een beker die niet lekt. Perfect voor mijn kleinzoon.

        Pros

        Ja

        Cons

        Nee

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF796/02 Rietjesbeker

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