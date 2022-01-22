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        Philips AventSCF798/02 Straw Cups

        SCF798/02

        4.1
        | (279) Reviews | 83% recommend this product
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        Reviews

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        4.1

        of 5

        279

        Reviews

        83%

        recommend this product

        22/01/2022

        Nederland

        Nederland

        Enige fles waaruit dochter 9 maanden drinkt

        Na allerlei soorten flesjes en bekers te hebben geprobeerd, is deze de enige die mijn dochter snapt en waar ze goed water en thee uit drinkt. Ze kan hem zelf vasthouden en uit drinken. Ik heb wel de dop eraf gehaald en de fles niet te vol, anders lukt het niet. Fles is van goede kwaliteit.

        Pros

        Makkelijk vast te houden en lekt niet

        Cons

        Geen

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF798/01 Rietjesbeker

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF798/01 Rietjesbeker

        20/06/2018

        Nederland

        Nederland

        Fijne beker en lekt niet

        [Employee of philipsglobal] Super fijne beker, die niet lekt, in tegenstelling tot de tuitbeker. Ziet er leuk uit. En makkelijk schoon te maken.

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker

        17/07/2017

        Nederland

        Nederland

        Fijne beker en lekt niet

        Ik vind het een fijne beker in zijn gebruik. Doordat de onderdelen allemaal te demonteren zijn is het gemakkelijk ze schoon te houden. Ik heb al ontzettend veel bekers geprobeerd maar dit is tot op heden de enige beker die niet lekt.

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker

        Yes, I recommend this product

        This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker

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