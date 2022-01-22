2 year warranty
Discontinued
4.1
of 5
279
Reviews
83%
recommend this product
Erika12345
22/01/2022
Nederland
Enige fles waaruit dochter 9 maanden drinkt
Na allerlei soorten flesjes en bekers te hebben geprobeerd, is deze de enige die mijn dochter snapt en waar ze goed water en thee uit drinkt. Ze kan hem zelf vasthouden en uit drinken. Ik heb wel de dop eraf gehaald en de fles niet te vol, anders lukt het niet. Fles is van goede kwaliteit.
Pros
Makkelijk vast te houden en lekt niet
Cons
Geen
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF798/01 Rietjesbeker
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF798/01 Rietjesbeker
Elle
20/06/2018
Nederland
Fijne beker en lekt niet
[Employee of philipsglobal] Super fijne beker, die niet lekt, in tegenstelling tot de tuitbeker. Ziet er leuk uit. En makkelijk schoon te maken.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker
Dgoudswaard
17/07/2017
Nederland
Fijne beker en lekt niet
Ik vind het een fijne beker in zijn gebruik. Doordat de onderdelen allemaal te demonteren zijn is het gemakkelijk ze schoon te houden. Ik heb al ontzettend veel bekers geprobeerd maar dit is tot op heden de enige beker die niet lekt.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF798/02 Rietjesbeker