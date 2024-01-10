2 year warranty
Discontinued
TAT1215BK/10
6 mm drivers/closed-back
Bluetooth®
No more of those annoying echoes when you are talking on the phone. With our acoustic echo cancellation, you always get a clear, undisturbed connection.
The small charging case couldn't be more convenient, and these true wireless headphones are also resistant to splashing from any direction. They won't mind a little sweat, and you don't need to worry about getting caught out in the rain.
2.9
of 5
10
Reviews
JonasD190
10/01/2024
Nederland
Geluid, Baterijduur. Prijs/kwaliteit!!
Ik raad dit product heel erg aan je hebt soms een beetje problemen met deze oortjes te laten laden maar voor de rest is alles perfect. Je krijgt geen oorpijn als je deze oortjes langere tijd gebruikt. Ze gaan gemakkelijk 1 week mee als je in je vrije tijd luistert echt een aanrader!!
Pros
Geen oorpijn en baterij is heel goed
Cons
De oortjes klikken soms niet goed in de doos waardoor ze minder goed opladen.
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Beestenboel1987
10/02/2023
Nederland
Super geluid
Super tevreden, gisteren voor het eerst gebruikt. Dik tevreden met het geluid. En geen draden meer. Is zeker een goede koop geweest.
Pros
Goed geluid en geen snoertjes meer
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Michael_da_Kok
07/09/2022
Nederland
Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!)
Oortjes inmiddels 2 jaar. Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!) Geluid is helder en de in-ear design sluit omgevingsgeluiden perfect af. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat ik ook kan bellen/praten. Houd wel rekening mee dat de microfoon veel omgevingsgeluiden oppakt. Beter geluid nodig? Pak dan een koptelefoon met een buigbare microfoon.
Pros
Kwaliteit/prijsverhouding zeer gunstig (verkochten ooit bij ACTION)
Cons
Af en toe ontstaat er vertraging in geluidsdoorgave tussen links en rechts. Eenvoudig restetten door oordoppen in doosje te doen en 4 seconden beide buttens ignedruk te houden.
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon
Yes, I recommend this product
This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon