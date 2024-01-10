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Discontinued

In-ear true wireless headphones

TAT1215BK/10

2.9
| (10) Reviews
Always ready to go
Is there anything more useful than true wireless headphones with a charging case that fits in the pocket of your slim-fit jeans? These splash- and sweat-resistant in-ear headphones give you great sound and up to 18 hours of play time.
See all benefits

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  • 6 mm drivers/closed-back

  • Bluetooth®

6 mm neodymium drivers. Clear sound, punchy bass

Built-in mic with echo cancellation for clear audio

No more of those annoying echoes when you are talking on the phone. With our acoustic echo cancellation, you always get a clear, undisturbed connection.

IPX4 splash- and sweat-resistant

The small charging case couldn't be more convenient, and these true wireless headphones are also resistant to splashing from any direction. They won't mind a little sweat, and you don't need to worry about getting caught out in the rain.

Technical specifications

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Reviews

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2.9

of 5

10

Reviews

3

10/01/2024

Nederland

Nederland

Geluid, Baterijduur. Prijs/kwaliteit!!

Ik raad dit product heel erg aan je hebt soms een beetje problemen met deze oortjes te laten laden maar voor de rest is alles perfect. Je krijgt geen oorpijn als je deze oortjes langere tijd gebruikt. Ze gaan gemakkelijk 1 week mee als je in je vrije tijd luistert echt een aanrader!!

Pros

Geen oorpijn en baterij is heel goed

Cons

De oortjes klikken soms niet goed in de doos waardoor ze minder goed opladen.

Yes, I recommend this product

This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

10/02/2023

Nederland

Nederland

Super geluid

Super tevreden, gisteren voor het eerst gebruikt. Dik tevreden met het geluid. En geen draden meer. Is zeker een goede koop geweest.

Pros

Goed geluid en geen snoertjes meer

Yes, I recommend this product

This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

07/09/2022

Nederland

Nederland

Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!)

Oortjes inmiddels 2 jaar. Prima kwaliteit/prijs (geluid best goed!) Geluid is helder en de in-ear design sluit omgevingsgeluiden perfect af. De ingebouwde microfoon zorgt ervoor dat ik ook kan bellen/praten. Houd wel rekening mee dat de microfoon veel omgevingsgeluiden oppakt. Beter geluid nodig? Pak dan een koptelefoon met een buigbare microfoon.

Pros

Kwaliteit/prijsverhouding zeer gunstig (verkochten ooit bij ACTION)

Cons

Af en toe ontstaat er vertraging in geluidsdoorgave tussen links en rechts. Eenvoudig restetten door oordoppen in doosje te doen en 4 seconden beide buttens ignedruk te houden.

Yes, I recommend this product

This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

Yes, I recommend this product

This review was made for 1000 series TAT1215BK Volledig draadloze in-ear-koptelefoon

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