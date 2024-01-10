Ik raad dit product aan, ik gebruik ze inmiddels 4 maand en ben super te spreken. geluid is goed. bakje net stevig genoeg om de boel te beschermen. accuduur prima. het enige nadeel dat ik tot nu toe ervaren heb is dat het minimale volume nogsteeds vrij hard is, je kunt muziek niet op een vluisterstand afspelen dan worden de dopjes gewoon stil.