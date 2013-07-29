Ik heb mijn scheepapparaat nu 3 jaar en gebruik hem dagelijks. De laatste tijd viel me op de de scheerbeurten steeds langer duurden, maar de slechtere kwaliteit viel me nog niet zo op. Na de vevanging van de scheerkop werd de scheerkwaliteit toch veel beter en is merkbaar hoe verbluffend goed het scheerapparaat is. Het is weer zo goed als nieuw.