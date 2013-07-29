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Discontinued

Shaving unit

RQ10/40

3.8
| (52) Reviews | 80% recommend this product
Keep a close shave
Every year, your blades travel the height of Mt. Everest... 10 times! After such a workout, even the best materials can lose their edge. Retain your shaver's peak performance — replace the heads once every 2 years.
See all benefits

Change heads every 2 years for the best results

Keep a close shave

  • Discontinued

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Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Super Lift & Cut shaving technology with dual blade system

Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

The Philips shaver has ultra-thin heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble.

Triple-Track shaving heads with 50% more shaving surface

Triple-Track shaving heads with 50% more shaving surface

The three shaving tracks of the Triple-Track shaving heads offer 50% more shaving surface than standard, single track rotary shaving heads.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Reviews

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3.8

of 5

52

Reviews

80%

recommend this product

29/07/2013

Nederland

Nederland

uitstekend scheer apparaat

werkt altijd uitstekend laad perfect bij en geeft juist aan hoeveel minuten ja kan scheren,het schoon maken gaat prima met de speciale vloeistof

Yes, I recommend this product

This review was made for RQ10/50 scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for RQ10/50 scheerhoofden

14/01/2012

Nederland

Nederland

Bevalt nog steeds prima

Dit is mijn derde apparaat, maar voor het eerst heb ik nieuwe koppen besteld omdat het zo goed bevalt.

Yes, I recommend this product

This review was made for RQ10/50 scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for RQ10/50 scheerhoofden

06/01/2012

Nederland

Nederland

Vervangen van scheerkop RQ10

Ik heb mijn scheepapparaat nu 3 jaar en gebruik hem dagelijks. De laatste tijd viel me op de de scheerbeurten steeds langer duurden, maar de slechtere kwaliteit viel me nog niet zo op. Na de vevanging van de scheerkop werd de scheerkwaliteit toch veel beter en is merkbaar hoe verbluffend goed het scheerapparaat is. Het is weer zo goed als nieuw.

Yes, I recommend this product

This review was made for RQ10/50 scheerhoofden

Yes, I recommend this product

This review was made for RQ10/50 scheerhoofden

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