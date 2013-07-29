2 year warranty
Discontinued
Discontinued
Buy SH70 instead
Dual-blade system of your Philips shaver: first blade lifts, second blade cuts for a comfortable close shave.
The Philips shaver has ultra-thin heads with slots to shave long hairs and holes to shave the shortest stubble.
The three shaving tracks of the Triple-Track shaving heads offer 50% more shaving surface than standard, single track rotary shaving heads.
3.8
of 5
52
Reviews
80%
recommend this product
talensbb
29/07/2013
Nederland
uitstekend scheer apparaat
werkt altijd uitstekend laad perfect bij en geeft juist aan hoeveel minuten ja kan scheren,het schoon maken gaat prima met de speciale vloeistof
Yes, I recommend this product
This review was made for RQ10/50 scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for RQ10/50 scheerhoofden
richardftd
14/01/2012
Nederland
Bevalt nog steeds prima
Dit is mijn derde apparaat, maar voor het eerst heb ik nieuwe koppen besteld omdat het zo goed bevalt.
Yes, I recommend this product
This review was made for RQ10/50 scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for RQ10/50 scheerhoofden
Eddy55
06/01/2012
Nederland
Vervangen van scheerkop RQ10
Ik heb mijn scheepapparaat nu 3 jaar en gebruik hem dagelijks. De laatste tijd viel me op de de scheerbeurten steeds langer duurden, maar de slechtere kwaliteit viel me nog niet zo op. Na de vevanging van de scheerkop werd de scheerkwaliteit toch veel beter en is merkbaar hoe verbluffend goed het scheerapparaat is. Het is weer zo goed als nieuw.
Yes, I recommend this product
This review was made for RQ10/50 scheerhoofden
Yes, I recommend this product
This review was made for RQ10/50 scheerhoofden