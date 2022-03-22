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Philips AventSCF051/17 Natural glass baby bottle

SCF051/17

4.6
| (51) Reviews | 96% recommend this product
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Refurbished Fast bottle warmer

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SCF355/00R1

Ultra soft teat designed to mimic the feel of the breast

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The teat has an ultra soft texture, designed to mimic the feel of the breast.

Natural latch-on due to the wide breast shaped teat

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The wide breast shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.

Flexible spiral design combined with comfort petals

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Flexible spiral design, combined with our unique comfort petals to create a flexible teat, allowing for a more natural feed without teat collapse.

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4.6

of 5

51

Reviews

96%

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2
1

22/03/2022

Deutschland

Deutschland

Tolle Flasche

Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.

Pros

Größe, leicht zu Reinigen, Sauger

Cons

Keine

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15/03/2022

Deutschland

Deutschland

Sehr leicht zu reinigen

Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .

Pros

Leichte Reinigung, handlich

Cons

Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt

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10/03/2022

Deutschland

Deutschland

Avent Natural

Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.

Pros

Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes

Cons

Relativ schwer

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