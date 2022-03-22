Das Babyfläschchen aus Glas hat mich durch das schöne nachhaltige Material überzeugt. Ich bin sehr zufrieden mit der Flasche, sie lässt sich gut halten. Das Glas ist dick und ging auch nicht kaputt, als es einmal vom Küchentisch fiel. Die Reinigung funktioniert super, da man alles auseinandernehmen kann und den Saugaufsatz vom Deckel getrennt spülen kann. Sie hält gut dicht und da die Flasche aus Glas ist kommt man auch nicht in Versuchung sie zusammenzudrücken, sondern das Kind kann entspannt nuckeln.