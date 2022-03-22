2 year warranty
Discontinued
The teat has an ultra soft texture, designed to mimic the feel of the breast.
The wide breast shaped teat promotes a natural latch-on similar to the breast, making it easy for your baby to combine breast and bottle feeding.
Flexible spiral design, combined with our unique comfort petals to create a flexible teat, allowing for a more natural feed without teat collapse.
4.6
of 5
51
Reviews
96%
recommend this product
sylva2010
22/03/2022
Deutschland
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Tolle Flasche
Die SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas liegt gut in der Hand. Mein Kind hat sie direkt gerne angenommen. Die Reinigung ist unkompliziert. Durch die Markierungen lässt sich die Milch sehr genau nach Anweisungen zubereiten. Die Flasche ist bestens zum zufüttern , neben dem stillen geeignet.
Pros
Größe, leicht zu Reinigen, Sauger
Cons
Keine
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This review was made for SCF051/17 Natural-Babyflasche aus Glas
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Madlin92
15/03/2022
Deutschland
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Sehr leicht zu reinigen
Ich hatte bei meiner ersten Tochter auch schon die Avent flaschen . Sie sind sehr leicht zu reinigen und die glas version punktet nochmals da es nach zu offtem wachen nicht verfärbt. Ich kann die nur empfehlen .
Pros
Leichte Reinigung, handlich
Cons
Die großen Flaschen sind oftmals schwer und gehen leicht kaputt
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Berlin90
10/03/2022
Deutschland
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Avent Natural
Ich durfte im Zuge des Produktestes ein Avent Natural Glas mit dem neuen Saugeraufsatz testen. Ich war mit dieses Testprodukt sehr zufrieden. Die Verarbeitung des Material war ohne Beanstandung. Der "Becher" war aus dicken Gas was sehr gut und der Gand liegt und sich ganz gut nach dem benutzen reinigen ließ. Die verschieden große Sauger Aufsätze hat unser Baby sehr gut angenommen. Ich kann dieses Produkt sehr empfehlen.
Pros
Einfaches reinigen, einfaches wechseln des Saugeraufsatzes
Cons
Relativ schwer
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