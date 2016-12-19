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Discontinued

Philips AventToddler cutlery set and travel case 12m+

SCF718/00

4.5
| (2) Reviews | 100% recommend this product
Greater convenience for mealtimes on the go
The Philips Avent travel cutlery set SCF718/00 is a great solution for mums when they are out and about. The travel cutlery set comes with the Toddler 12m+ spoon and fork and a travel case to help keep the cutlery hygienic on the go.
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Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

brand recommended by mums worldwide1

Keeps your cutlery hygienic on the go

Greater convenience for mealtimes on the go

Baby's first spoon and fork

Easy-grip for little hands - ideal for self-feeding

Easy-grip for little hands - ideal for self-feeding

Non-slip handles - easy grip, rest on bowl without sliding

Non-slip handles - easy grip, rest on bowl without sliding

Technical specifications

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Reviews

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4.5

of 5

2

Reviews

100%

recommend this product

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Yes, I recommend this product

This review was made for SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

This review was made for SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

This review was made for SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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  1. Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8139 users of mother and child care brands and products in 2024. 