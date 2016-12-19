2 year warranty
Discontinued
4.5
of 5
2
Reviews
100%
recommend this product
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
This review was made for SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
This review was made for SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 8139 users of mother and child care brands and products in 2024.