2 year warranty
Discontinued
Light side inspired shaver
V-Track PRO Precision Blades
SkinGlide rings - anti-friction<br>
5-directional flex heads
Get the perfect close shave. The V-Track Precision PRO Blades gently position each hair in the best cutting position on 3 day stubble, even flat-lying hairs and hairs of different lengths. Cuts 30% closer in fewer strokes, leaving your skin in great condition.
72 self-sharpening blades. 151,000 cuts per minute. Zero hairs left standing—no matter which direction they're growing in.
Experience a more comfortable shave with anti-friction SkinGlide rings coated with microspheres. Thousands of tiny glass-like rounded spheres reduce friction and surface resistance between the shaver and the skin. This gives the shaver a smooth, easy glide and helps protect against skin irritation.
Awards
4.2
of 5
35
Reviews
85%
recommend this product
Stefan48
18/06/2018
Nederland
Geweldige Scheerervaring !!!! Ongelogen ,echt fantastisch
Ben 48 jaar ,zware baard en gevoelige huid . Ben altijd Braun type geweest. Zag bij Bol.com echter de Limited Star Wars editie van de Philips 7000, en dacht ,die ziet er mooi en cool uit. Eenmaal binnen ,was hij snel opgeladen ,dus scheren (baard van 3 dagen). Was met ongeveer 4 a 5 minuten gewoon klaar. Zelfs op de lastige plekken ( onder de kin en kaak ,bovenlip ,wangen en mondhoeken , in een keer glad. Trekt niet ,je voelt hem niet ,hoort hem bijna niet,en toch super glad.Dan heb ik nog niet eens nat geschoren. Mijn laatste machine was de stervens dure Braun series7 ,en die komt niet eens in de buurt van deze Philips. makkelijk schoon maken ook. heb wel zo'n schoonmaak spray gekocht. Ongelogen , een geweldig scheerapparaat!Nooit meer wat anders!
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
vosa001
10/12/2017
Nederland
Part of promotion
Zeer geschikt voor gevoelige huid
Eerste indruk van dit scheerapparaat , netjes in een leuke doos van het thema star wars , gaf gelijk een goed eindruk. Een perfect scheerapparaat voor mensen met een gevoelige huid. Hij scheert je huid behoorlijk glad en er ontstaat geen irritatie. Scheerapparaat ligt goed in de hand en voelt niet zwaar aan waardoor het scheren een stuk makkelijker word. De bijgeleverde trimmer is ideaal voor je bakkebaarden bij te werken, wel jammer dat er geen schoonmaaksetje bij zit. Als je het de scheerkop uit elkaar haalt is hij makkelijk te reinigen onder de kraan.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Samii91
08/12/2017
Nederland
Part of promotion
Scheerapparaat dat functioneert en er geweldig uitziet
Ik gebruik dit draadloos scheerapparaat al een maand en kan zeggen dat het echt goed is. Ik gebruik het ongeveer 3 keer per week om mijn gezicht schoon te scheren. De machine zelf oogt en voelt heel modern, ook het feit dat als je een Star Wars-fan bent, je deze machine geweldig zult vinden. De batterij gaat erg lang mee met een oplaadbeurt van 30 minuten en de machine wordt geleverd met een mooie draagbare harde beschermhoes die u kunt opbergen tijdens uw reis. Het is ook gemakkelijk schoon te maken en je kunt het onder de douche gebruiken als je wilt. Ik zou dit scheerapparaat aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar een nieuw scheerapparaat en bereid is iets meer te betalen dan gewoonlijk voor een betere kwaliteit.
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Yes, I recommend this product
This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren
Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024.
Cut 30% closer in fewer strokes - vs. Philips predecessor