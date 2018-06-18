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  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
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  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation
  • Protective shave, minimum skin irritation

Discontinued

Shaver series 7000Special Edition Light Side electric Shaver Gift Pack

SW7700/67

4.2
| (35) Reviews | 85% recommend this product

3 awards

Protective shave, minimum skin irritation
Master the force of V-Track PRO to combat even longer hair. Our V-Track PRO has 72 self-sharpening V-shaped blades to cut hair with less pulling, even on 3 day stubble.
See all benefits
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

World’s No 1 Electric Shaving Brand1

Feel the force of V-Track Pro!

Protective shave, minimum skin irritation

  • Light side inspired shaver

  • V-Track PRO Precision Blades

  • SkinGlide rings - anti-friction&lt;br>

  • 5-directional flex heads

V-track Precision PRO for our best shave on 3 day stubble

V-track Precision PRO for our best shave on 3 day stubble

Get the perfect close shave. The V-Track Precision PRO Blades gently position each hair in the best cutting position on 3 day stubble, even flat-lying hairs and hairs of different lengths. Cuts 30% closer in fewer strokes, leaving your skin in great condition.

72 rotating blades capture and cut hair from all angles

72 rotating blades capture and cut hair from all angles

72 self-sharpening blades. 151,000 cuts per minute. Zero hairs left standing—no matter which direction they're growing in.

SkinGlide rings with anti-friction coating for smooth glide

SkinGlide rings with anti-friction coating for smooth glide

Experience a more comfortable shave with anti-friction SkinGlide rings coated with microspheres. Thousands of tiny glass-like rounded spheres reduce friction and surface resistance between the shaver and the skin. This gives the shaver a smooth, easy glide and helps protect against skin irritation.

Technical specifications

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Parts & Accessories

Awards

  • Award image AWARD-3620673
  • Award image AWARD-3620462
  • Award image AWARD-3620400

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4.2

of 5

35

Reviews

85%

recommend this product

2

18/06/2018

Nederland

Nederland

Geweldige Scheerervaring !!!! Ongelogen ,echt fantastisch

Ben 48 jaar ,zware baard en gevoelige huid . Ben altijd Braun type geweest. Zag bij Bol.com echter de Limited Star Wars editie van de Philips 7000, en dacht ,die ziet er mooi en cool uit. Eenmaal binnen ,was hij snel opgeladen ,dus scheren (baard van 3 dagen). Was met ongeveer 4 a 5 minuten gewoon klaar. Zelfs op de lastige plekken ( onder de kin en kaak ,bovenlip ,wangen en mondhoeken , in een keer glad. Trekt niet ,je voelt hem niet ,hoort hem bijna niet,en toch super glad.Dan heb ik nog niet eens nat geschoren. Mijn laatste machine was de stervens dure Braun series7 ,en die komt niet eens in de buurt van deze Philips. makkelijk schoon maken ook. heb wel zo'n schoonmaak spray gekocht. Ongelogen , een geweldig scheerapparaat!Nooit meer wat anders!

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

10/12/2017

Nederland

Nederland

Zeer geschikt voor gevoelige huid

Eerste indruk van dit scheerapparaat , netjes in een leuke doos van het thema star wars , gaf gelijk een goed eindruk. Een perfect scheerapparaat voor mensen met een gevoelige huid. Hij scheert je huid behoorlijk glad en er ontstaat geen irritatie. Scheerapparaat ligt goed in de hand en voelt niet zwaar aan waardoor het scheren een stuk makkelijker word. De bijgeleverde trimmer is ideaal voor je bakkebaarden bij te werken, wel jammer dat er geen schoonmaaksetje bij zit. Als je het de scheerkop uit elkaar haalt is hij makkelijk te reinigen onder de kraan.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

08/12/2017

Nederland

Nederland

Scheerapparaat dat functioneert en er geweldig uitziet

Ik gebruik dit draadloos scheerapparaat al een maand en kan zeggen dat het echt goed is. Ik gebruik het ongeveer 3 keer per week om mijn gezicht schoon te scheren. De machine zelf oogt en voelt heel modern, ook het feit dat als je een Star Wars-fan bent, je deze machine geweldig zult vinden. De batterij gaat erg lang mee met een oplaadbeurt van 30 minuten en de machine wordt geleverd met een mooie draagbare harde beschermhoes die u kunt opbergen tijdens uw reis. Het is ook gemakkelijk schoon te maken en je kunt het onder de douche gebruiken als je wilt. Ik zou dit scheerapparaat aanbevelen voor iedereen die op zoek is naar een nieuw scheerapparaat en bereid is iets meer te betalen dan gewoonlijk voor een betere kwaliteit.

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

Yes, I recommend this product

This review was made for Shaver series 7000 SW7700/67 Elektrisch scheerapparaat voor nat en droog scheren

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  • £10 off your first purchase on the Philips online store.*
  • Exclusive member offers and early access to sales.
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Disclaimers

  1. Source: Euromonitor International Limited; retail volume, per body shavers category definition, 2024 data, research conducted in October 2024. 

  1. Cut 30% closer in fewer strokes - vs. Philips predecessor