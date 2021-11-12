2 year warranty
Ultra comfort and confidence
Philips Avent disposable breast pads help to support your breastfeeding journey. Honeycomb texture, ultra-thin, ultra-absorbent core and leak-proof and breathable design keep you feeling dry and comfortable, day and night.
SCF395/01
SCF395/31
SCF396/31
SCF397/31
SCF398/31
SCF430/13
SCF430/10
SCF430/16
SCF430/20
SCF391/11
Disposable breast pads
Honeycomb top sheet is soft and comfortable against your skin.
Ultra-absorbent core helps to trap moisture and keep skin dry day and night.
Outer layer provides a leak-proof effect to keep clothes dry, yet gives a breathable feeling.
4.7
of 5
128
Reviews
98%
recommend this product
Leunge
12/11/2021
Nederland
Part of promotion
Zeer tevreden!
Ik ben zeer tevreden over deze zoogcompressen! Ze zijn dun waardoor ze niet opvallen onder kleding, vallen mooi over de borst omdat ze voorgevormd zijn en ook groot. Door de dubbele plakstrip bleven ze bij mij overdag en 's nachts goed zitten. Ook ben ik nog geen één keer doorgelekt, zelfs nu mijn dochter langer slaapt 's nachts en er meer tijd zit tussen voedingen. Ook vind ik het heel fijn dat ze allemaal individueel verpakt zijn. Dit maakt het makkelijk en hygiënischer om ze mee te nemen, al zit je dan wel met extra verpakkingsmateriaal wat je moet weggooien.
Pros
Dun, zacht, doorlekvrij, individueel verpakt
Cons
Extra verpakkingsmateriaal
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF254/61 Borstkompressen
Date of Use 2020-10-12
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF254/61 Borstkompressen
Date of Use 2020-10-12
Olthuisje
09/11/2021
Nederland
Part of promotion
Philips borstkompressen
Makkelijk te gebruiken, voelen zacht en zitten comfortabel. Lekken niet door.
Pros
Zacht, comfortabel en lekken niet door
Cons
n.v.t
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF254/61 Borstkompressen
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF254/61 Borstkompressen
Annempie
09/11/2021
Nederland
Part of promotion
Fijne borstcompressen
Ik heb deze compressie 2 weken gebruikt tijdens mijn borstvoeding. Ze zijn vrijwel onzichtbaar en ze zorgen er voor dat het de melk goed absorbeert. Geen lekkages!
Pros
Onzichtbaar en neemt voldoende melk op
Cons
Niet kunnen vinden
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF254/61 Borstkompressen
Date of Use 2021-10-09
Yes, I recommend this product
This review was made for SCF254/61 Borstkompressen
Date of Use 2021-10-09
Based on an online satisfaction survey conducted globally with 10,109 users of mother and child care brands and products in 2023.