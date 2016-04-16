2 year warranty
Discontinued
SHE3800BL/00
Extra bass
The small and colourful SHE3800 packs a punch with its efficient speakers, which deliver ultra-dynamic bass. Soft ear caps with oval tube inserts ensure an ergonomic fit.
Blue
Ear caps come in a choice of 3 sizes – small, medium and large – for a personalised and perfect fit.
Small and efficient 8.6 mm speaker drivers deliver clear sound for enhanced listening enjoyment on the go.
The oval shape of the sound tube came about based on extensive research on the human ear. Designed to fit any ear comfortably, the ergonomic shape ensures optimal fit and comfort for total music enjoyment.
2.7
of 5
3
Reviews
Nico94
16/04/2016
España
Exelente sonido
Además de aislar el sonido, se sienten muy cómodos y suenan genial!!!
Yes, I recommend this product
This review was made for SHE3800WT Auriculares intrauditivos
Yes, I recommend this product
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ram47
26/08/2014
France
ce produit MP3 (2012) est très moyen !
dans le métro, le train l'isolation phonique n'est pas suffisante. pour entendre comme il faut les graves il faut appuyer à fond dans les oreilles avec Ses doigts.
This review was made for SHE3800PK In-Ear Headphones
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Sarahh
18/08/2016
France
Ne respecte pas ses promesses
Je ne sais pas si c'est ma paire qui est deffectueuse ou le model en lui même , les aigue font mal aux oreilles et les basses sont presque inexistantes
This review was made for SHE3800PK In-Ear Headphones
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