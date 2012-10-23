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Discontinued

SatinPerfectEpilator

HP6577/00

4.2
| (31) Reviews | 84% recommend this product
Reveal your skin's perfection
The Philips SatinPerfect epilator with SkinPerfect system removes even fine, short hairs while protecting the skin. Wet and Dry, for comfortable use during your shower routine. Includes shaving head with trimming comb.
See all benefits

Epilator with Skin Perfect system

Reveal your skin's perfection

  • Wet and dry

  • with shaving head

Ceramic textured discs remove even fine, short hairs

Ceramic textured discs remove even fine, short hairs

This epilator has ceramic textured discs to gently remove even the finest hair

Wide epilator head covers more skin per stroke

Wide epilator head covers more skin per stroke

Our extra-wide epilation head provides you with optimal hair removal in each stroke for long-lasting and super-smooth results in minutes.

Gentle tweezing discs remove hair without pulling the skin

Gentle tweezing discs remove hair without pulling the skin

This epilator has gentle tweezing discs to remove hair without pulling the skin.

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Reviews

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4.2

of 5

31

Reviews

84%

recommend this product

3
2

23/10/2012

United Kingdom

United Kingdom

Good all rounder

Great idea having two in one, great when going on holiday less to pack.

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This review was made for SatinPerfect HP6577/00 Epilator

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This review was made for SatinPerfect HP6577/00 Epilator

07/01/2016

Deutschland

Deutschland

Verified buyer

Diese Produkt hat meine Erwartung entsprochen

Hat mich überzeugt! Gerne werde ich das Produkt weiterempfehlen

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This review was made for SatinPerfect HP6577/00 Epilierer

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07/07/2015

Deutschland

Deutschland

Dieser Epilierer hat mich vollkommen überzeugt!

Ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Im Voraus muss ich noch sagen, dass ich davor auch schon mehrere Epilierer hatte und deswegen gut vergleichen kann. ANWENDUNG Die Anwendung ist wirklich einfach und leicht zu verstehen. Als ich den Epilierer zum ersten Mal benutzt habe, habe ich gedacht „Oh nein, der funktioniert ja überhaupt nicht!“, weil ich wirklich nichts (!) gespürt habe. Dann habe ich mir aber mein Bein angesehen und die Haare waren tatsächlich entfernt! Ich bin vollkommen begeistert und habe schon gleich vielen meiner Freunde diesen Epilierer empfohlen, vor allem denen die sich nicht epilieren, weil es ihnen zu schmerzhaft ist. Natürlich gilt dieses Schmerzempfinden nicht an jeder Stelle, was ja auch klar ist, aber im Vergleich zu den Epilierern, die ich bisher hatte, kann ich sagen, dass dieser mit Abstand am wenigsten wehtut. Zusammenfassung: keine Schmerzen!, Extrem einfache Bedienung, auch für die, die sich mit Technik nicht so gut auskennen! NASS ODER TROCKEN? Wirklich toll finde ich, dass man den Epilierer auch mit unter die Dusche nehmen kann! Ich habe beides ausprobiert. Sowohl nass, als auch trocken und bin zu dem Schluss gekommen, dass ich keinen Unterschied festgestellt habe. Ich bevorzuge jedoch trocken, weil ich immer die Befürchtung habe, er könnte mir aus der Hand rutschen oder ähnliches. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Zusammenfassung: Kein Unterschied zwischen nass und trocken! AUFSÄTZE Dass es so eine große Auswahl an verschiedenen Aufsätzen gibt, die zusätzlich mitgeliefert werden, finde ich echt klasse! Am meisten bevorzuge ich den Lift & Massage Aufsatz. Man kommt mit ihm gut an jede Stelle ran und mit ihm habe ich auch die wenigsten Schmerzen. Der SkinStretcher, welcher die Schmerzen eigentlich noch mehr mildern sollte, hat mich nicht wirklich begeistert, denn 1. Ist er mir für einige Stellen zu groß und damit nicht sehr anpassungsfähig/ flexibel 2. Hatte ich (wie oben erwähnt) mit dem Lift & Massage Aufsatz die wenigsten Schmerzen. Dass sich der Aufsatz bei mir nicht wirklich von dem anderen unterscheidet (bezogen auf Schmerzen) kann aber auch daran liegen, dass ich noch eine wirklich straffe Haut habe. Ich Trimme übrigens auch sehr gerne meine Haare wenige Tage vor dem Epilieren, deswegen kann ich sagen, dass der Trimmer auch super funktioniert und seinen Zweck erfüllt. Zuletzt noch der Präzisionsaufsatz, den ich besonders für das Gesicht empfehlen kann, da das sehr empfindlich ist. Zusammenfassung: Ich finde die große Auswahl an Aufsätzen super! Am besten hat mir der Lift & Massage Aufsatz und der Trimmer überzeugt. ERGEBNIS DER HAARENTFERNUNG Ich muss sagen, dass man teilweise schon einige Male über eine Stelle gehen muss bis diese total enthaart ist. Meine Bein sehen jetzt definitiv gepflegt aus, aber einige blonde Härchen sind trotzdem übrig, diese sieht man im Licht, aber das ist ja nicht wirklich schlimm. Vor allem, weil ich die mit dem Rasierer auch fast nie wegbekomme! Der größte Plus-Punkt ist definitiv, dass sich meine Beine super weich anfühlen UND dass es auch einen Monat lang hält. Zusammenfassung: Gutes Ergebnis! REINIGUNG Die Reinigung ist super einfach! Einfach mit Wasser abspülen oder auch mit dem mitgeliefertem Bürstchen kleine Haare entfernen. Dazu wollte ich noch sagen, dass generell nicht viele Haare in dem Epilierer bleiben, das finde ich super, weil man den Epiliervorgang sogut wie nie unterbrechen muss. Ich gebe dem Epilierer die Schulnote: 1-

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This review was made for SatinPerfect HP6577/00 Epilierer

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