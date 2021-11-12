Ik ben blij met deze nieuwe borstcompressen die ik mocht testen. Per stuk verpakt, wat makkelijk is voor in je tas. Ze zijn dun en groot, wat ik als prettig ervaar. Ik kan de hele dag droog de dag door. Ze voelen comfortabel of eigenlijk merk ik ze niet eens op. Ik voel me zeker met deze compressen. Alhoewel mijn zoontje al wat ouder is en ik niet meer veel stuwing o.i.d. heb, zou ik met vertrouwen deze ook newborn mama's aanraden! Een testje met wateropname werkte goed. Ze kunnen veel opvangen.