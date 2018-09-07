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All series

  • Ultra light. Big sound.
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Discontinued

Headphones with mic

SHL4405WT/00

3
| (2) Reviews
Ultra light. Big sound.
Incredibly light, unbelievably powerful. Slim and streamlined, Philips Flite Ultrlite headphones are designed to stay in motion. Delivering clear sound, they are flat-folding, making them ideal for easy portability.
See all benefits

Gravity-defying headphones

Ultra light. Big sound.

  • 32 mm drivers/closed-back

  • On-ear

  • Soft ear cushions

  • Flat folding

High power 32-mm (1.3") speaker drivers for clear sound

High power 32-mm (1.3") speaker drivers for clear sound

High-power 32-mm (1.3") tilted drivers reproduce clear, crisp sound and deep, rich bass.

Remote control for hands-free calls and music

Remote control for hands-free calls and music

The easy-to-use remote control allows you to play/pause tracks and answer calls with a simple push of a button.

Soft ear cushions allow for long-wearing comfort

Soft ear cushions allow for long-wearing comfort

Soft ear cushions and tilted drivers are ideal for long-wearing comfort.

Technical specifications

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Reviews

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3.0

of 5

2

Reviews

4
3
2

07/09/2018

España

España

Producto perfecto

No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.

Yes, I recommend this product

This review was made for SHL4405WT Auriculares con micrófono

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This review was made for SHL4405WT Auriculares con micrófono

30/06/2018

España

España

nunca funciono

nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura

This review was made for SHL4405WT Auriculares con micrófono

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