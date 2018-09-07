2 year warranty
Discontinued
SHL4405WT/00
32 mm drivers/closed-back
On-ear
Soft ear cushions
Flat folding
High-power 32-mm (1.3") tilted drivers reproduce clear, crisp sound and deep, rich bass.
The easy-to-use remote control allows you to play/pause tracks and answer calls with a simple push of a button.
Soft ear cushions and tilted drivers are ideal for long-wearing comfort.
3.0
of 5
2
Reviews
ticu
07/09/2018
España
Producto perfecto
No soy muy dado a escribir reseñas pero lo hago más viendo la "perla" que ha dejado el usuario que solo ha puesto una estrella en la valoración. Dice que no carga... pero, ¿qué hay que cargar? si solo es enchufar al jack de auriculares y listo. En fin... A lo que vamos, los compré de rebote en una vacaciones por un precio ínfimo y aparte de salvarme las vacaciones me van fenomenal. Es un acierto que se puedan plegar para guardar en un bolso. Además plegados se estropean menos al transportarlos, es una posición más natural. Por lo que valen de sonido correcto y punto, mejor que muchos más caros y el botón y micro se lleva bien con mi iphone para poder hablar por teléfono o detener alguna canción. Para mi gusto, producto de 10.
Yes, I recommend this product
This review was made for SHL4405WT Auriculares con micrófono
Yes, I recommend this product
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sdfasdfasdfasdfasdf
30/06/2018
España
nunca funciono
nuncafinciono, ni siquiera cargó, lo compre por el banco ICBC y no se hicieron cargo directo a la basura
This review was made for SHL4405WT Auriculares con micrófono
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